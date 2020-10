Cibi mal conservati e carenze igieniche: ristorante multato per migliaia di euro

Multa da migliaia di euro per una pizzeria kebab da asporto di Palazzolo sull'Oglio: la Polizia Locale, a seguito di accertamenti effettuati in collaborazione con Ats, ha riscontrato diverse irregolarità tanto da sospendere (temporaneamente) la licenza per la vendita di cibi freschi e da panificazione.

Nel dettaglio, sono state riscontrate irregolarità nella conservazione degli alimenti oltre che varie carenze igieniche, e pure irregolarità strutturali per i lavandini e la canna fumaria. Non solo: pare che parte degli alimenti, anziché conservati regolarmente in negozio, fossero stipati anche nell'abitazione al piano superiore (dello stesso proprietario del ristorante).

I proprietari del ristorante in realtà erano già noti alle forze dell'ordine, multati solo pochi giorni fa (per oltre 10mila euro) per irregolarità riscontrate in un altro locale, ma a Cologne. I controlli della Polizia Locale proseguono senza sosta: solo un paio di settimane fa, sempre a Palazzolo, era stato chiuso un locale per violazioni alle normative anti-Covid.