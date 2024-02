Folle pestaggio nella notte: ragazzo preso a calci e pugni in strada

La lite e le urla, poi le botte e la richiesta d’aiuto al numero unico per le emergenze. Movente e contorni della brutale aggressione, avvenuta nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio, a Palazzolo sull’Oglio, sono ancora tutti da chiarire: sono in corso le indagini dei carabinieri di Chiari, che al momento mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda.



La chiamata è scattata poco dopo l’una e trenta di notte da via Giovanni Zanelli, la strada parallela alla Provinciale 573: in pochi minuti è sopraggiunta un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo sull’Oglio. I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo ferito, poi il ricovero (in codice giallo) all’ospedale Mellino Mellini di Chiari. La vittima avrebbe riportato traumi e contusioni al volto e a un braccio, ma non sarebbe in condizioni critiche.



Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del Radiomobile di Chiari: i militari hanno identificato il ferito, che ha 30 anni, e raccolto la sua testimonianza. Stando a quanto finora trapelato, il 30enne sarebbe stato picchiato - preso a calci e pugni - per ragioni che restano ancora tutte da accertare. Come detto, è in corso un'attività investigativa per fare luce sul pestaggio.