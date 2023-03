Dramma in paese: artigiano si toglie la vita nel capanno degli attrezzi

Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 8 marzo, a Palazzolo sull’Oglio. Il corpo senza vita di un 56enne è stato trovato all’interno di un capanno degli attrezzi.



A fare la drammatica scoperta, verso l’ora di cena, è stata la moglie: preoccupata perché non aveva più notizie della vittima, era uscita a cercarlo: una volta raggiunto il capanno, la terribile scoperta.

Per l'uomo, artigiano di professione, non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari del 118, immediatamente allertati e sopraggiunti in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Sul posto anche i carabinieri che, fin da subito, hanno escluso l’eventuale responsabilità di terze persone. Si sarebbe trattato di un tragico gesto estremo.