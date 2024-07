Uomo scomparso da casa, ricerche nel fiume: si teme il gesto estremo

A Palazzolo sono ore d'angoscia per le sorti di un 52enne del paese, ma attualmente residente in città, di cui non si hanno più notizie da venerdì; una ragazza ha riferito ai carabinieri di aver sentito un uomo gettarsi dal ponte ferroviario.



Sono in corso le ricerche nel fiume Oglio da parte dei vigili del fuoco, che hanno allestito un campo base in piazzale Papa Giovanni XXIII per coordinare le operazioni.

Sul posto sono al lavoro i pompieri della locale stazione, i sommozzatori di Treviglio, gli uomini del Sapr di Milano coi droni e quelli dell'Unità Comando Avanzato di Bergamo.

A causa del livello del fiume, vicino alla piena, non è possibile effettuare le ricerche in immersione, ma solamente in superficie. Si teme il gesto estremo.