Giovane uomo assalito dai calabroni: punture su corpo e volto

Verso le 11.50 di oggi, mercoledì 12 ottobre, un 37enne è stato assalito da uno sciame di calabroni in zona Sgraffigna a Palazzolo.

Da quanto appreso finora, pare che l'uomo – residente in paese – fosse nei pressi del fiume Oglio a raccogliere chiodini, quando i pericolosi insetti l'hanno punto sul volto e in altre parti del corpo. Si è quindi recato in un vicino negozio di via Adige, i cui titolari hanno immediatamente chiamato il 112.

Sul posto sono state inviate un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa locale, che ha poi provveduto ad accompagnare il 37enne all'ospedale di Chiari, dov'è stato ricoverato in codice giallo.