Scoppia un incendio, appartamento devastato dalle fiamme: donna in ospedale

Verso le 8 di stamattina, un grosso incendio ha creato non poca apprensione a Palazzolo sull'Oglio, all'interno di una villetta di via Fratelli Bandiera. Le fiamme sono divampate al pianterreno, devastandolo, e si sono poi diramate anche al primo piano (rimasto danneggiato solo in parte).

All'interno dell'abitazione era presente un'anziana signora, trasportata in ospedale per una possibile intossicazione da fumo; le sue condizioni non preoccupano. Illesa, invece, la cognata residente al piano superiore.

Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco, poi raggiunti da una pattuglia dei carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. L'appartamento al piano terra verrà probabilmente dichiarato inagibile.