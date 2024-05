Stroncato da un malore improvviso mentre dava una mano in oratorio. Per Andrea Pirotta, 62 anni di Palazzolo sull’Oglio, non c’è stato nulla da fare: a nulla sono serviti i disperati tentativi dei medici e dei volontari del 118. Il dramma si è consumato nella mattinata di lunedì 6 maggio all’interno dell’oratorio San Giuseppe Artigiano di via Verdi, a Palazzolo.

Pirotta si è accasciato a terra mentre si stava occupando, come volontario, di alcuni lavori di manutenzione: il suo cuore si è fermato per sempre mentre tinteggiava le pareti dei locali della struttura parrocchiale, situata a pochi passi dalla luogo della tragedia.

La tragica notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta la comunità di San Pancrazio: instancabile volontario, il 62enne era conosciuto e stimato in paese. Lo piangono la moglie Antonietta, i figli Nicolas ed Eric. La salma riposa presso la casa funeraria Le Calle. Già fissata la data dei funerali: saranno celebrati mercoledì 8 maggio, alle 16, nella parrocchia di San Giuseppe.