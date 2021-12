Mascherina all'aperto per mercati ed eventi natalizi: scatta l'obbligo

Per tutelare i cittadini dal recente aumento dei contagi, il sindaco di Palazzolo sull'Oglio Gabriele Zanni ha disposto un’ordinanza che impone l’obbligo della mascherina anche all’aperto.



Mascherina all'aperto nel Bresciano:

l'elenco completo dei Comuni

La disposizione sarà valida solo per le manifestazioni natalizie, che si svolgeranno prevalentemente in via del Ponte Romano, piazza Roma, piazza Rosa, piazza Zamara e via XX Settembre, nei prossimi fine settimana fino all’Epifania.



l dispositivi di protezione personale, inoltre, andranno indossati da lunedì 13 dicembre a mercoledì 5 gennaio durante lo svolgimento dei mercati cittadini di piazzale Kennedy e di San Pancrazio (via XXV Aprile).