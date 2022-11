Precipita dal balcone, un volo di diversi metri: muratore grave in ospedale

Sono gravi le condizioni dell'operaio di 61 anni, residente a Cologne e di origini albanesi, che martedì pomeriggio poco dopo le 16 è precipitato per diversi metri da un balcone su cui stava lavorando, nelle case della zona ex Marzoli in Via Sant'Alberto a Palazzolo sull'Oglio. Sono stati i colleghi che erano con lui ad allertare il 112: in pochi minuti sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, anche l'elisoccorso decollato da Bergamo, e che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, in codice rosso al Civile di Brescia.

Le condizioni del ferito

Il muratore avrebbe riportato vari traumi, tra cui una serie botta alla testa: con il passare delle ore però le sue condizioni sembrano essersi stabilizzate, e in serata sarebbe già stato dichiarato fuori pericolo. In ogni caso i medici si sono riservati la prognosi, e resterà in ospedale (sotto attenta osservazione) ancora per un po'.

Come da prassi i rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei carabinieri. E' il secondo grave infortunio in poche ore nel Bresciano: a Lumezzane un operaio di 59 anni è stato travolto dal muletto e rischia la compromissione di una gamba.