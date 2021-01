La lite in famiglia degenera: morsi e botte, intervengono i carabinieri

Un'animata lite in famiglia ha tenuto banco martedì mattina in un'abitazione di Palazzolo sull'Oglio. Le urla e il frastuono provenienti da una casa del tranquillo quartiere di Mura Alta hanno messo in allarme i residenti. Un gran baccano e molti strilli, tanto da far temere il peggio ai vicini di casa.

Una lite furibonda in famiglia, sfociata in un parapiglia: i parenti sarebbero presto passati alle vie di fatto, e se le sarebbero date di santa ragione a suon di botte e morsi. A placare gli animi ci hanno pensato i carabinieri di Palazzolo, giunti sul posto insieme alle ambulanze. Per fortuna per nessuno dei coinvolti si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Nessuna indagine in corso, anche se non è la prima volta che i Carabinieri intervengono per riportare alla calma i componenti della famiglia.