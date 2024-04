Si sbarazzavano dei rifiuti lanciandoli in mezzo agli alberi

Tre denunce ad altrettanti cittadini per smaltimento abusivo di rifiuti, un quarto intervento che ha permesso di rilevare illeciti di natura penale nella gestione dei rifiuti in un'azienda locale: è il bilancio degli ultimi giorni di attività del Nucleo ambientale della Polizia Locale di Palazzolo sull'Oglio. Grazie all'esito di specifici appostamenti, all'analisi dei filmati della vidosorveglianza e all'utilizzo di telecamere mobili, gli agenti – guidati dal comandante Luca Ferrari – sono così riusciti a risalire ai responsabili di 3 abbandoni illeciti di rifiuti.

Gli interventi della Polizia Locale

Uno di questi ha avuto luogo in Via Piantada, il responsabile è un cittadino residente a Pontoglio: altri due in via Sarioletto e Via Sondrio e i responsabili sono due residenti di Palazzolo. A queste persone, ai sensi del Testo unico ambientale, è stata applicata una sanzione amministrativa di 2.500 euro, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e al deferimento all'autorità giudiziaria. Come da immagini diffuse dal Comune, i furbetti del rifiuto si sbarazzavano dei loro scarti gettandoli direttamente in mezzo agli alberi.

Sempre grazie alle indagini della Polizia Locale, è stato possibile riscontrare delle irregolarità di tipo penale nella gestione dei rifiuti in un'azienda del territorio. In collaborazione con Arpa, l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente, sono state impartite le prime prescrizioni necessarie alla regolarizzazione dell'attività: l'azienda è ora tenuta a metterle in pratica. La Procura di Brescia nel frattempo aprirà un procedimento giudiziario penale.

“Il tema ambientale ci sta estremamente a cuore – il commento del sindaco Gianmarco Cossandi e del suo vice Francesco Marcandelli –: anche in questo caso, l'implementazione della sorveglianza è stata utile, unitamente al prezioso lavoro della nostra Polizia Locale. Ci auguriamo che l'ingente multa ai trasgressori e le conseguenti azioni penali siano da monito per chi ancora si ostina a gettare i rifiuti nell'ambiente”.