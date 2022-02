Esce di casa, scompare nel nulla: viene ritrovato morto nel fiume

Esclusa l'ipotesi più violenta, quella di un omicidio, resta ancora da capire come sia morto (e perché) il 59enne ritrovato senza vita nel fiume Oglio, a Palazzolo, mercoledì pomeriggio. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 15.30 da un operaio impegnato nella pulizia dell'area: il corpo è stato avvistato incastrato tra i rami e un tronco spesso usato dai pescatori della zona come punto d'appoggio. La salma si trovava in località Bravadorga, non lontano dalla diga e dal ponte della Strada provinciale.

Esclusa la morte violenta

La vittima è un 59enne di origini bergamasche, residente a San Paolo d'Argon. Secondo quanto ricostruito, al momento, dai carabinieri di Chiari, si sarebbe allontanato da casa (dove vive con la madre) in mattinata, senza dare più notizie di sé. Fino al tragico ritrovamento. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse: si va dal gesto estremo alla caduta accidentale fino al malore. Esclusa invece la morte violenta.

Si decide per l'autopsia

Il primo a riconoscere il corpo è stato il fratello, avvisato dalle forze dell'ordine. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, intervenuti per recuperare il 59enne, l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo. In tasca aveva il portafoglio con i documenti e le chiavi della macchina: è stata ritrovata poco distante (siamo davvero alle porte del paese). Per questo con il passare delle ore prende piede l'ipotesi di una passeggiata, finita in tragedia. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l'autopsia.