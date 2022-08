Accoltellato in strada, si trascina sanguinante a casa di amici: "Aiutatemi"

Nella notte appena trascorsa, un ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo, a seguito di un accoltellamento avvenuto verso le 2 sul lungofiume di Palazzolo.

I fendenti hanno raggiunto il giovane al petto e a un braccio: per chiedere aiuto, si è recato sanguinante a casa di amici, che hanno subito richiesto l'intervento di un'ambulanza. Poi il trasporto d'urgenza nel nosocomio orobico: seppur ricoverato in codice rosso, non sembra essere in pericolo di vita.

Ancora non è chiara la dinamica di quanto avvenuto e i carabinieri della locale stazione, che indagano sulla vicenda, sono a caccia dell'aggressione. Il ragazzo rimasto ferito è un cittadino marocchino senza permesso di soggiorno.