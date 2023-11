Malore fuori dalla palestra, la figlia chiede aiuto: così gli istruttori lo hanno salvato

Si è sentito male poco dopo essere salito in auto, al termine di un allenamento in palestra. La figlia è corsa immediatamente all'interno per chiedere aiuto. Decisivo è stato l'intervento degli istruttori, di due infermieri e di una dottoressa che si trovavano nella struttura: hanno rianimato l'uomo di 55 anni con il defibrillatore in dotazione, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Tutto è accaduto verso le 19.30 di ieri, venerdì 17 novembre, nei pressi della palestra Lab 3.O di via San Pancrazio a Palazzolo. Il 55enne, di casa in paese, aveva terminato da poco una lezione: dopo la doccia e i saluti di rito si era diretto all'auto, insieme alla figlia.

Ad accorgersi del malore è stata la figlia che ha subito lanciato l'allarme. Mentre gli istruttori della palestra correvano con il defibrillatore verso la macchina dell'uomo, è stato allertato il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e l'elisoccorso, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. Il 55enne è stato rianimato, poi stabilizzato e infine ricoverato in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia.