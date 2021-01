Malore dal fornaio, si accascia al suolo e perde conoscenza: è grave

Si è accasciato sul pavimento mentre attendeva di comprare il pane, come ogni mattina, nel negozio di fiducia. Un malore improvviso, probabilmente un attacco di cuore, lo ha colto proprio pochi istanti dopo che era entrato nella forneria 'Roby e Anna' di via Carvasaglio, a Palazzolo sull’Oglio.

È quanto accaduto a un 80enne di casa in paese, verso le 10 di mercoledì mattina. Immediato è scattato l’allarme: i titolari del negozio hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze. In pochi minuti i volontari della Croce Rossa di Palazzolo hanno raggiunto il panificio, a bordo di un'ambulanza, per soccorrere l'anziano, che aveva perso conoscenza.

Dopo le prime cure è stato trasportato d'urgenza alla clinica Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni sarebbero molto critiche: è stato ricoverato in codice rosso.