Malore improvviso: muore mentre tinteggia le pareti dell'oratorio

Dramma nella mattinata di oggi (lunedì 6 maggio) all’oratorio di Palazzolo sull’Oglio: un uomo di 63 anni è morto mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione della struttura parrocchiale. Il 63enne sarebbe stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Erano da poco passate le 9.30 quando è partita la richiesta d’aiuto dall’oratorio di San Giuseppe Artigiano: in via Verdi sono sopraggiunte due automediche e un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, a sirene spiegate. L’equipe medica e i volontari si sono prodigati a lungo per tentare di salvare il 63enne: lo hanno rianimato per parecchi minuti, ma il suo cuore non è, purtroppo, più ripartito.

Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti i carabinieri, per gli accertamenti di rito. Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali all’origine del decesso. Stando a quanto emerso, l’uomo - che abitava casa in paese - sarebbe stato colto da un infarto mentre stava imbiancando, a titolo volontario, le pareti degli spogliatoi dell'oratorio.