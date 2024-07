Fumo e fiamme, incendio in uno storico bar del centro: chiusa anche la strada

Il fumo che usciva dal locale ha allarmato i residenti dei piani superiori e fatto scattare l’allarme, verso le 9 di ieri (martedì 9 luglio). La tempestiva chiamata e il veloce intervento dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio: le squadre arrivate da Palazzolo e Brescia hanno contenuto il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero al resto dello stabile.

L’incendio è divampato all’interno bar Il Covo: situato nel cuore di Palazzolo e sul Lungo Oglio Cesare Battisti, è una delle attività storiche della cittadina al confine con la provincia di Bergamo. All’origine ci sarebbe il cortocircuito di un condizionatore: le fiamme sarebbero partite da lì, estendendosi poi ad altri elettrodomestici presenti dietro al bancone. Per fortuna il bar era chiuso, per ferie: non si registrano quindi feriti o intossicati.

La strada su cui si affaccia il locale è stata chiusa a lungo per consentire le operazioni dei vigili del fuoco: le serrande restano abbassate e la conta dei danni si preannuncia ingente.