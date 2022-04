Folle fuga con il suv rubato: si schianta contro l'auto dei carabinieri

La sua fuga a folle velocità si è conclusa centrando in pieno la gazzella dei carabinieri, a Grumello del Monte: solo per un irripetibile colpo di fortuna nessuno si è fatto male. Qualche chilometro prima era scappato da un posto di blocco, a Palazzolo sull'Oglio: a bordo di una Jeep rubata non si era fermato all'alt e ha provato a seminare i militari attraversando Pontoglio e poi varcando i confini bresciani.

La fuga e l'arresto

Fino all'inevitabile epilogo. Altrettanto inevitabili le manette: il fuggitivo, 55 anni e di origini tedesche, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e ricettazione. L'arresto è stato convalidato e per lui è scattato sia l'obbligo di dimora a Brescia (dove abita) che l'obbligo di firma, in attesa del processo.

Era stato intercettato sabato sera dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio. Ha evitato il posto di blocco scappando a tutto gas, proseguendo la sua fuga a gran velocità e compiendo una serie di manovre azzardate, mettendo in pericolo la sua vita e quella degli altri. Non c'era altro da fare se non arrestarlo.