Palazzolo sull'Oglio: morto l'imprenditore vitivinicolo Gianlorenzo Vezzoli

Tutta la comunità di Palazzolo ne piange la scomparsa: si è spento all’età di 85 anni Gianlorenzo Vezzoli, noto imprenditore vitivinicolo e discendente di un’antica famiglia dell’Ovest bresciano.

Ricordato come una persona estremamente riservata, Vezzoli abitava a San Pancrazio, frazione di Palazzolo. Ha dedicato tutta la sua vita al lavoro in vigna e all’amore per la sua famiglia. Lascia nel dolore i figli Gianbattista e Ugo, attuale titolare dell’omonima cantina franciacortina, della quale Gianlorenzo è stato tra i fondatori.



I funerali si terranno alle 16 di domani, martedì 21 settembre, nella chiesa parrocchiale di San Pancrazio e proseguiranno per il tempio crematorio.