Sorprende i ladri durante una spaccata, anziano aggredito con un martello

Rapidi, organizzati e senza scrupoli, tanto che non avrebbero esitato a brandire un martello per cercare di colpire l’anziano che li ha sorpresi mentre fuggivano con il ricco bottino. Stiamo parlando dei malviventi - pare fossero due - entrati in azione nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 marzo, all’ Expert City di via Raso a Palazzolo sull’Oglio. Un colpo lampo, durato poco più di una manciata di minuti, messo a segno verso le 22 e fruttato diverse migliaia di euro.

Dopo aver rubato un’auto Toyota, che era parcheggiata nei pressi del negozio, l’hanno usata come ariete per sfondare la saracinesca e la vetrina ed intrufolarsi all’interno. Poi hanno infilato in due grossi sacchi tablet, computer e cellulari. Arraffata la merce, erano pronti a scappare a gambe levate, ma sono stati sorpresi dal padre del titolare dell’attività, che abita a pochi passi dal negozio ed era stato messo in allarme dal forte boato provocato dallo schianto della macchina contro la saracinesca.

Un pericoloso faccia a faccia durato pochi istanti che si è concluso senza gravi conseguenze. I banditi avrebbero cercato di colpire l’uomo con un martello, proprio per evitare di essere fermati. Per fortuna l’anziano ha schivato i colpi e non ha riportato ferite. Infine, la fuga a bordo di una seconda auto, sempre una Toyota, rubata nei giorni scorsi a Casale sul Sile (Tv). Come detto il bottino è ingente - si parla di migliaia di euro - così come i danni che i malviventi hanno arrecato al negozio. Le indagini sono in corso: al vaglio dei carabinieri di Chiari ci sono le immagini girate dalle telecamere del negozio e da quelle comunali.