Palazzolo piange Franco Piantoni, medico di famiglia e direttore Avis

Palazzolo piange la scomparsa di Franco Piantoni, medico di famiglia spentosi a seguito di una grave malattia, diagnosticata solo pochi mesi fa. È spirato martedì mattina nella Domus Salutis di Brescia all'età di 67 anni.

Piantoni è stato una figura di spicco della comunità palazzolese. Non solo per aver curato nel corso degli anni centinaia di suoi concittadini, ma anche per essere stato - fino a quest'estate - il direttore sanitario della sezione locale dell'Avis.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La camera ardente è stata allestita alla Domus Salutis, mentre le esequie saranno celebrate giovedì mattina, alle 9.30, nella parrochiale di Santa Maria Assunta. Lascia nel dolore la moglie Manuela e i figli Matteo e Clara.