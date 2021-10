Ragazzino perde i sensi dopo uno scontro: tanta paura sul campo da calcio

Nel tardo pomeriggio di sabato, verso le 18.30, in tanti sono rimasti col fiato sospeso allo stadio comunale di Palazzolo, quando – nel corso di una partita – un calciatore 16enne del Cazzago "Under 18" è svenuto a seguito di uno scontro di gioco, collassando a terra.

Per soccorre il giovane è stata fatta intervenire da Brescia anche l'eliambulanza, atterrata direttamente sul manto erboso del campo principale. Per fortuna non è stato necessario il trasporto d'urgenza con il velivolo: il ragazzino si è lentamente ripreso e – una volta caricato sull'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo – è stato portato all'ospedale Mellini di Chiari per tutti gli accertamenti del caso.