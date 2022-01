Cadavere nella roggia, ritrovamento shock: è giallo su cosa sia successo

Un cadavere nella roggia che scorre parallela al fiume Oglio: ritrovamento shock in via Molinara - all’altezza dell’ex stabilimento della Italcementi - a Palazzolo sull’Oglio, nella prima mattinata di lunedì. I carabinieri di Chiari sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto: al momento non si esclude nessuna ipotesi, dalla caduta accidentale al gesto estremo.

Sul posto ci sono anche i Vigili del Fuoco di Brescia e Palazzolo, stanno lavorando per recuperare il corpo senza vita: le operazioni sono ancora in corso. Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un uomo. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 8.30 da alcuni passanti.