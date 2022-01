Cadavere nella roggia, la vittima è un 49enne: poche settimane fa avevano sparato al figlio

A poche ore dal drammatico ritrovamento è stato identificato il corpo senza vita rinvenuto lunedì mattina nella roggia Fusia a Palazzolo sull'Oglio. Si tratta di Fabio Caari, 49enne nomade. Un cognome già tristemente noto alle cronache locali: poche settimane fa, il figlio 26enne era infatti rimasto vittima di un agguato a mano armata.

Sul corpo dell'uomo, che vive insieme alla famiglia a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia, non sarebbero presenti evidenti segni di violenza ma gli inquirenti -anche in considerazione dei precedenti - vogliono vederci chiaro. Nessuna ipotesi, anche quella dell'omicidio, è stata per ora esclusa. Per individuare con certezza le cause del decesso i carabinieri di Chiari e il magistrato di turno stanno decidendo se disporre un'autopsia sul cadavere del 49enne.

Il ritrovamento shock poco dopo le 8.30, nella roggia che scorre, parallela al fiume Oglio, all'interno del Parco delle Calci. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo, trascinandolo fuori dall'acqua. Per il 49enne non c'era ormai più nulla da fare.

Stando alle prime informazioni trapelate, del 49enne non si avevano più notizie da domenica sera: da ore la moglie e il figlio lo stavano cercando nelle campagne circostanti la roulotte. Come detto, la roggia dov'è stato trovato il cadavere del 49enne si trova poco lontano dall'accampamento dove l'uomo viveva con i familiari: proprio lì, lo scorso 20 dicembre, il figlio era stato raggiunto da un colpo di pistola. Per fortuna lo sparo - esploso da uno zio della vittima - aveva soltanto sfiorato il 26enne.