Terribile tragedia: bimba di 7 mesi muore soffocata da un palloncino

La tragedia si è consumata in pochi attimi, pochissimi attimi, sotto gli occhi attoniti dei genitori che non hanno potuto fare nulla, così come i medici: una bimba di soli 7 mesi è morta soffocata lunedì sera in un'abitazione di Via Gorini, non lontano dal centro di Palazzolo sull'Oglio. Si sarebbe strozzata con un palloncino sgonfio: a quanto pare l'avrebbe involontariamente ingoiato mentre ci stava giocando.

Il pezzo di gomma le li sarebbe poi bloccato in gola, impedendole di respirare: i genitori hanno immediatamente dato l'allarme al 112 – erano circa le 17.30 – ma in poco tempo la bimba ha cominciato a soffocare. Quando sono arrivati i soccorsi la bimba era già cianotica, in arresto cardio-respiratorio.

Morta soffocata prima di arrivare in ospedale

I volontari della Croce Rossa di Palazzolo l'hanno trasferita in ambulanza fino in piazza, chiusa al traffico da carabinieri e Polizi locale, dove già c'era l'eliambulanza ad aspettarli. Trasferita d'urgenza in elicottero al Giovanni XXIII di Bergamo, in realtà in ospedale non ci è mai arrivata: è morta poco prima di atterrare.

Le sue condizioni erano già troppo gravi, in fin di vita: a nulla sono valsi i disperati tentativi di salvarla da parte di medici e operatori sanitari. Un paese intero è sotto shock: la piccola Singh, di origini indiane, oltre ai genitori lascia una sorellina di 3 anni. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: non si esclude venga aperta un'inchiesta. La salma della bimba è a disposizione dell'autorità giudiziaria.