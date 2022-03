Aggredisce il presunto amante della moglie con fucile e roncola, poi cerca di dargli fuoco: arrestato

Completamente accecato dalla gelosia, avrebbe aggredito per due volte quello che riteneva essere l'amante della moglie. Due gli episodi violenti - per fortuna non culminati in tragedia - di cui si è reso protagonista negli ultimi mesi un 54enne bresciano di casa a Palazzolo sull'Oglio.

Disarmato dai clienti di un bar

Il primo lo scorso gennaio: armato di un fucile da caccia - regolarmente detenuto - e di una roncola, si era presentato fuori da un bar di Palazzolo sull'Oglio abitualmente frequentato dal 'rivale' in amore - un 50enne straniero. Il 54enne aveva minacciato di morte quello che riteneva essere l'amante della consorte. Ad evitare il peggio erano stati i clienti del locale: avevano disarmato il marito geloso, prima che la situazione degenerasse, allertando i carabinieri. Una volta sul posto, i militari della stazione di Palazzolo avevano identificato l'uomo e sequestrato le armi.

Rivale cosparso di benzina

La denuncia a piede libero scattata in quell'occasione non era bastata a fermare il 54enne che, la scorsa settimana, si è nuovamente presentato fuori dal bar del paese, questa volta 'armato' di una bottiglia colma di benzina e di un accendino: avrebbe cosparso il 'rivale' con il liquido infiammabile, poi qualcosa è andato - per fortuna - storto e il 54enne non è riuscito a portare a termine il suo piano.

Informati dell'accaduto, i militari hanno perquisito l'abitazione del 54enne trovando - nel garage - altre bottiglie colme di carburante. Per lui sono quindi scattate le manette per detenzione di materiale esplodente. L'arresto è stato convalidato dal gip, che ha disposto la detenzione in carcere.