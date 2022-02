Palazzolo: addio al ristoratore Mauro Caironi, venerdì il funerale

Se n'è andata un'istituzione della tradizione culinaria bresciana. A Palazzolo si è spento all'età di 62 anni Mauro Caironi, titolare e cuoco dell'eccellenza dell'Hostaria Al Portico di San Pancrazio.

"Ci hai insegnato ad essere sempre umili – scrivono i figli, che hanno annunciato la triste notizia –, sempre disponibili nei confronti di tutti perché dicevi che come si semina si raccoglie. Tu che purtroppo non sei sempre stato di ottima forma, quando ci lamentavamo di qualcosa ci dicevi sempre che gli ospedali sono pieni di gente e bambini che stanno molto peggio di noi, e che eravamo matti a lamentarci. Ci hai insegnato l'arte della ristorazione e dell'ospitalità facendoci avvicinare ed amare il lavoro che facciamo. Vogliamo ricordarti con un grande sorriso. Per i tuoi amati clienti ed amici che in questi anni sono stati deliziati dai tuoi piatti, daremo il massimo per fare ancora meglio, solo per te. Grazie di tutto papà".

Caironi era cresciuto nella piccola frazione, diventandone poi un simbolo, aprendo il suo ristorante – celebre in tutta la regione per i suoi piatti di pesce e i suoi risotti – nel lontano 1985. Proprio nel ristorante è stata allestita la camera ardente, mentre le esequie si terranno venerdì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Pancrazio. Lascia nel dolore gli adorati figli e la moglie Stefania.