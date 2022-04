Dramma della disperazione: giovane padre trovato senza vita in casa

Un dramma immenso, che ha lasciato senza fiato un'intera comunità, si è consumato nei giorni scorsi in Valsabbia. Un giovane padre è stato trovato senza vita all'interno del solaio della sua abitazione a Paitone.

A fare la tragica scoperta e a dare l'allarme, lunedì, sarebbero stati alcuni familiari. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per l'uomo non c’era ormai - purtroppo - nulla da fare. ?Sono intervenuti anche i carabinieri, per accertare le cause all’origine del decesso. Chi indaga non avrebbe alcun dubbio: si è trattato di un gesto estremo.

Un dramma immenso che ha sconvolto l'intero paese: la notizia si è diffusa rapidamente, anche sui social; centinaia di persone lo hanno voluto ricordare con strazianti messaggi d'addio, colmi di affetto e sgomento, canzoni e preghiere affidate alla rete. Tantissime anche le testimonianze di vicinanza ai familiari. L'uomo lascia nel dolore moglie e figli.