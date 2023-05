Spaventoso incendio in una ditta bresciana: allarme ambientale

Un rogo di vaste proporzioni è divampato, poco dopo le 13 di oggi (mercoledì 3 maggio) in un capannone, in fase di ristrutturazione, di un'azienda di Paitone. Da via degli Artigiani si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza.

Sul posto, per domare le fiamme, ci sono 8 squadre dei vigili del fuoco, arrivati da Brescia, Salò e Verolanuova. Stando alle prime informazioni trapelate, l'incendio sarebbe divampato da alcuni pannelli isolanti di polistirolo. Per fortuna, il capannone era vuoto quando è scoppiato il rogo: nessuno è quindi rimasto intossicato o ferito.