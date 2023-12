I ladri aspettano il buio, poi provano a entrare in casa

Ladri in azione in pieno pomeriggio a Paitone: subito dopo il calare del buio hanno provato ad intrufolarsi in un’abitazione di via Puccini, ma sono dovuti tornare in fretta sui loro passi. I malviventi sono stati ripresi dalle telecamere della villa e i filmati sono stati poi pubblicati sui social.

Come si vede dai video i ladri erano tre: sarebbero arrivati dai campi e, dopo aver scavalcato il muro che costeggia l’abitazione, si sono diretti verso la porta principale. Non sarebbero però nemmeno riusciti ad avvicinarsi all’ingresso: l’allarme perimetrale avrebbe cominciato a strillare facendoli scappare velocemente: in pochi istanti si sarebbero dileguati ancora nelle campagne.

Non sarebbe l’unico furto tentato nella stessa serata: qualche ora più tardi, i malviventi avrebbero provato a fare irruzione in un’abitazione di via Rossini. Anche in questo caso il colpo non è stato messo a segno, grazie alla prontezza dei vicini di casa che hanno dato l'allarme.