Malore improvviso al lavoro: operaio soccorso dall'eliambulanza

Si è sentito male mentre stava lavorando e si sarebbe improvvisamente accasciato a terra. A dare l'allarme - e a prestare i primi soccorsi - sono stati i colleghi e sul poso si sono precipitate un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso decollato dal Civile di Brescia.

Interminabili momenti di apprensione si sono vissuti, verso le 16 di giovedì, alla Busi Group di Paitone: un dipendente dell'azienda - specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi innovativi per la raccolta, compattazione e trasporto dei rifiuti - ha accusato un malore improvviso.

Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, il lavoratore di 39 anni è stato trasferito - a bordo dell'eliambulanza - all'ospedale di Cremona e poi ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe - per fortuna - in pericolo di vita.