La sorpresa di Pasqua: nell'ovetto Kinder 11 dosi di cocaina, arrestato operaio

La Pasqua si avvicina, tempo di sorprese e regali: ma nell'ovetto Kinder, o meglio nella sua custodia in plastica, stavolta niente giocattoli ma bensì 11 dosi di cocaina da circa un grammo pronte per essere spacciate. È quanto sequestrato dai carabinieri di Nuvolento, guidati dal maresciallo Nicolais Napolitano, a un operaio di 58 anni di Gavardo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, rapine e appunto spaccio, attualmente in messa in prova dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2022.

Fermato mentre andava al lavoro

È stato fermato martedì intorno alle 6 a Paitone mentre, a bordo della sua auto, si stava dirigendo al lavoro: con la messa in prova gli era stata concessa la possibilità di recarsi in azienda, ma con obbligo di rientro al proprio domicilio entro le ore serali. Visti i precedenti, i militari hanno proceduto con la perquisizione del veicolo: in prima battuta è stato trovato un ovetto, sotto il volante, che conteneva però solo dei biscotti per cani.

I successivi accertamenti hanno permesso di individuare un secondo ovetto, stavolta nascosto sotto la ruota di scorta, nel bagagliaio: al suo interno 11 dosi di cocaina termosaldate. Inevitabili le manette: trasferito in caserma, il giorno successivo è stato accompagnato in tribunale a Brescia per la direttissima. Il giudice ne ha convalidato l'arresto, disponendo i domiciliari fino al processo.