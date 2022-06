Infortunio nel cantiere della chiesa: operaio cade e si spacca la faccia

Grave infortunio, nel primo pomeriggio di giovedì, a Paisco Loveno. Un operaio di 51 anni ha riportato un serio trauma facciale mentre stava lavorando nel cantiere edile, allestito per le operazioni di consolidamento della chiesa del paese dell’Alta Val Camonica. I lavori sono stati affidati dal Comune ad una ditta esterna.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo stava trasportando del materiale con una motocarriola cingolata quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Sbalzato dalla sella, avrebbe poi violentemente battuto il volto sulla benna, riportando numerose fratture.

Considerata la gravità del trauma, sul posto - oltre a un’ambulanza - è stato inviato anche l’elisoccorso, che ha poi trasportato il 51enne - di casa in provincia di Vicenza - all’ospedale Civile di Brescia. Come detto, per lui numerose fratture, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Ora su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Breno e anche i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.