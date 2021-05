Pagazzano: tragico infortunio in cantiere, morto operaio di 46 anni

Continua la strage silenziosa dei morti sul lavoro: un operaio di 46 anni ha perso la vita questa mattina, giovedì 6 maggio, in un cantiere a Pagazzano, in provincia di Bergamo.

Il 46enne stava lavorando in un cantiere per la realizzazione di due edifici, quando è stato schiacciato da una lastra in metallo caduta dall’alto.

Scattato l’allarme sono sopraggiunte sul posto un’auto medica e un’ambulanza. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono al vaglio dei carabinieri di Treviglio e dell’Ats di Bergamo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.