Quattro anni da incubo: padre assolto dall'accusa di violenza verso i figli

Quattro lunghi anni di sofferenza, per il padre, che ha perso il contatto con i figli, diventati grandi, e per i figli, che avrebbero voluto avere un padre ma gli veniva impedito. È finito ieri, con la completa assoluzione, il lungo calvario di un padre che dal 2019 combatteva - con l'attuale compagna - contro una ingiusta accusa di violenza nei confronti dei suoi due figli, ragazzi che all'epoca dei fatti contestati avevano 4 e 10 anni. La lunga vicenda è raccontata sulle colonne del Giornale di Brescia in edicola stamane.

I fatti. Nel 2019 l'uomo, 53 anni, si stava separando dalla moglie. Proprio nel giorno di Natale la donna denunciò lui e la sua attuale compagna per violenza sessuale nei confronti dei due figli. Da qual momento è iniziato un vero e proprio incubo per l'uomo, del tutto innocente, e per i suoi figli, ai quali veniva impedito di vederlo. Mentre la Procura si occupava dell'indagine, i Servizi sociali si sono occupati degli incontri protetti tra il genitore e i bambini, mentre la loro madre chiedeva la decadenza della responsabilità genitoriale.

Durante l'incidente probatorio però i bambini hanno ammesso che avrebbero voluto vedere il padre, ma gli era impedito dalla madre. A supporto dell'accusato anche i referti del pronto soccorso - dove per due volte sono stati portati i bambini - che non hanno evidenziato né lesioni né altri sintomi. Passano i mesi, e gli anni, e nel novembre 2022 il Tribunale dei Minori prescrive alla madre di non ostacolare gli incontri tra il padre e i figli. A maggio, nel processo che finalmente era iniziato, dopo che il caso era stato affrontato da quattro diversi pm, la prima richiesta di assoluzione. Ieri la felice notizia per il genitore, difeso in aula dagli avvocati Carolina Margani e Simona Torri, che ora dovrà con calma ricostruire il rapporto con i suoi ragazzi.