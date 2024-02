Padre di famiglia minaccia di buttarsi dalla finestra: panico in paese

Pomeriggio ad alta tensione in un condominio di Paderno Franciacorta: un uomo di 58 anni, residente del palazzo, minacciava di gettarsi nel vuoto. Ad accorgersi dei drammatici intenti dell’uomo sarebbero stati i vicini di casa: l’hanno visto seduto sul poggiolo esterno della finestra del suo appartamento e hanno dato l’allarme verso le 15 di venerdì 9 febbraio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il sindaco. L’uomo, padre di tre figli, era in forte stato di agitazione e non sarebbe stato facile stabilire un contatto con lui. Attimi concitati, ma tragedia evitata, anche grazie all'intervento di alcuni conoscenti del padre di famiglia.

Trattative delicatissime, al termine delle quali il 58enne si è convinto ad entrare in casa e poi ad aprire la porta ai sanitari e ai carabinieri. Una volta messo in sicurezza e calmato, l'uomo è stato portato in ospedale per le cure del caso.