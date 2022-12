Auto prende fuoco nel parcheggio del supermercato: fiamme e paura in paese

Serata di fiamme e paura, quella di venerdì 30 dicembre, a Paderno Franciacorta: un'auto che era stata abbandonata in via Padre Marcolini, nel retro del parcheggio del supermercato Italmark, ha preso fuoco.

A dare l'allarme sono stati i residenti, allarmati da quanto stava accadendo e temendo gravi conseguenze: la macchina in fiamme si trovava infatti a pochi metri dalla cabina dell'Enel. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia e poi i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Il rogo è stato domato prima che si propagasse ai vicini contenitori per gli abiti usati e alla cabina dell'Enel. Non si registrano feriti, ma dell'utilitaria - poi risultata essere rubata - non resta che un carcassa annerita.

Indagini in corso per accertare la cause del rogo che, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere installate da poco in zona: proprio dai video potrebbero arrivare informazioni utili per risalire agli autori dell'incendio.