Qualche bicchiere di troppo sotto il sole, giovane collassa in spiaggia

il caldo cocente e, probabilmente, il troppo alcol ingurgitato sotto il sole hanno tramutato il Ferragosto di un ragazzo, da un festa in spiaggia con amici a un meno piacevole ricovero in ospedale.



A sentirsi male un bagnante di 29 anni, sulla spiaggia vicino al porto di Padenghe. La chiamata al 118 è partita verso le 19.30: in pochi minuti è sopraggiunta per i soccorsi un'ambulanza di Garda Emergenza.



Dopo le prime cure, il giovane è stato portato all’ospedale di Desenzano in codice giallo. Allertata anche la Guardia Costiera del Lago di Garda, già impegnata – causa il forte afflusso di turisti – nel controllo delle acque e nel rispetto delle regole per la sicurezza della navigazione.