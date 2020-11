Norme anti-covid, multato ragazzo: lui taglia le gomme alle auto della polizia

Lo scorso 20 novembre, la Polizia Locale della Valtenesi aveva multato per violazione delle norme anti-Covi un 25enne di casa a Padenghe sul Garda.

Arrabbiato perché si riteneva vittima di un'ingiustizia, il ragazzo ha deciso di non proporre ricorso al Prefetto, ma di raggiungere in macchina, durante la notte, il comando della Locale e di danneggiare le auto di servizio degli agenti tagliando gli pneumatici: un danno da un migliaio di euro.

Immediatamente sono iniziate le indagini dei carabinieri di Manerba che, grazie all’analisi dei verbali elevati in quei giorni e alla visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare il giovane che, una volta chiamato in causa, non ha potuto fare altro che ammettere il fatto. È stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Brescia.