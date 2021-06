Paura nella notte: auto a fuoco, danneggiata un'abitazione, è caccia aperta al piromane

Ha atteso che fosse notte fonda, e per strada non ci fosse anima viva, poi ha appiccato il fuoco e si è dileguato. Non ha alcuna spiegazione, al momento, il gesto di un piromane che nella notte tra venerdì e sabato ha dato fuoco a un veicolo parcheggiato per strada, in via Chiesa, a Padenghe sul Garda.

Il rogo si è verificato in una delle vie del centro. L'auto colpita è andata completamente distrutta, le fiamme e soprattutto il fumo hanno danneggiato anche l'abitazione soprastante, di proprietà della stessa persona che si è vista - inspiegabilmente - bruciare l'automobile. L'episodio potrebbe non essere il primo: qualche giorno fa, mercoledì notte, pare che un altro mezzo sia stato dato alle fiamme, in via Tito Speri.

L'amministrazione comunale ha manifestato solidarietà nei confronti dell'incolpevole proprietario dell'auto, garantendo al contempo il massimo impegno nel venire a capo del problema: «Il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono solidarietà e vicinanza al cittadino vittima dell’atto vandalico, compiuto questa notte ai danni dell’auto di proprietà, in sosta sotto casa in via Chiesa. È stata subito chiesta la massima collaborazione delle forze dell’ordine al fine di far luce su quanto accaduto e per scoprire chi siano gli autori di tale vile gesto. Nel ribadire la massima solidarietà e la vicinanza rispetto a quanto accaduto, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel contrastare in modo forte e deciso fatti e azioni che minacciano la serenità degli abitanti e minano le basi fondamentali della convivenza civile nel nostro territorio».