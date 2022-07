Botte da orbi fuori dal bar: ferito all’orecchio, uomo finisce in ospedale

Una parola di troppo, poi le botte. Due uomini se le sarebbero date di santa ragione fuori da un bar di via Chiesa, a Padenghe sul Garda. La chiamata al numero unico unico per le emergenze è scattata poco prima delle tre della notte tra sabato e domenica e sul posto sono arrivate in pochi minuti un’ambulanza dei volontari Garda Emergenza e i carabinieri di Salò.

Al loro arrivo militari e sanitari hanno trovato l'uomo di 42 anni che aveva avuto la peggio nel brutale pestaggio: dolorante e ferito, perdeva sangue da un orecchio. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo. Per lui diverse escoriazioni, ma pare nulla di grave.

La vicenda è ancora tutta da chiarire ed è al vaglio dei carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima. Il 42enne - di casa nel paese gardesano - avrebbe riferito di essere stato picchiato da un uomo che non conosceva, nel corso di una colluttazione piuttosto violenta.

Sull’episodio gli uomini dell’Arma stanno svolgendo ulteriori accertamenti, anche se - attualmente - non è stata sporta nessuna querela di parte. Nelle prossime ore la vittima verrà nuovamente ascoltata dai militari, che stanno cercando di capire se sussistono le condizioni per l'applicazione del Daspo Willy. La misura contro la movida violenta - varata dopo il caso di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro (Roma) - consiste nel divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi per i protagonisti di disordini o atti violenza.