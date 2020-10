Tragedia sul lavoro: cade da un ponteggio, morto padre di famiglia

Dramma in un cantiere edile di Padenghe sul Garda: un uomo di 65 anni è morto mentre si trovava al lavoro all'interno di un residence privato di via San Cassiano. Stando alle prime informazioni trapelate, il lavoratore sarebbe precipitato da un ponteggio, forse a causa di un malore improvviso. Un 'volo' nel vuoto di diversi metri che non gli ha lasciato scampo.

La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri di Manerba del Garda che stanno ascoltando i colleghi del 65enne per ricostruire quando accaduto poco prima delle 13 in una villetta in ristrutturazione del residence.

Scattato l'allarme, sono sopraggiunte un'ambulanza dei Volontari del Garda, un'automedica da Gavardo, mentre dal Civile di Brescia si è alzata in volo un'eliambulanza. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il 65enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso. La moglie e le figlie del 65enne sono già state informate dell'accaduto e si sono precipitate sul posto.