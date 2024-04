Truccavano i contachilometri per vendere auto usate: 7 arresti nel Bresciano

Blitz all'alba di martedì, 7 arresti tra Padenghe e Montichiari: le operazioni, a cura dei carabinieri della compagnia di Codogno (Lodi), con il supporto dei militari delle compagnie di Salò e Desenzano, si sono concluse con l'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali in carcere oltre al sequestro preventivo di vari veicoli, emessa dal gip Mauro Liberti di Brescia su richiesta della Procura. I 7 arrestati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe.

Le indagini

L'attività investigativa sviluppata dai militari della stazione di Guardamiglio, nel Lodigiano, con la collaborazione del Nucleo radiomobile (Norm) di Codogno, ha permesso di ricostruire i presunti illeciti degli indagati: dal gennaio 2021 al maggio 2022 avrebbe commesso una serie di truffe (ben 23 i fatti contestati) consistenti nella vendita di autoveicoli con il contachilometri modificato, così da indurre in errore gli acquirenti, allettati dai vantaggiosi annunci pubblicati online.

Gli arresti

Dalle indagini è emerso che in molti casi le riduzioni sarebbero arrivate anche oltre i 200mila chilometri, quindi fino al triplo delle misurazioni originali: auto ormai sfruttate, ma rivendute come fossero nuove. Le indagini sono state coordinate dal pm Alessio Bernardi. Il presunto capobanda pare fosse il giovane Abel Peverello, 24 anni di Padenghe: insieme a lui in carcere anche vari esponenti della famiglia di nomadi Campos, tra cui Angelo ed Emanuele Campos, Gaia e Sabrina Campos. Arrestate anche Mendi Guarda e Ginevra Molamed. Ognuno di loro aveva un ruolo ben preciso nell'organizzazione delle truffe e "nonostante siano tutti soggetti privi di attività lavorativa lecita", scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare, conducevano "una vita agiata con un elevato giro d'affari".