Precipita da un'impalcatura del suo capannone, muore imprenditore bresciano

Tragico infortunio sul lavoro, giovedì mattina, in un capannone di Padenghe sul Garda: un uomo di 79anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'impalcatura. È accaduto verso le 8 alla Icor rottami di via Levrini.

Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima è il titolare dell'azienda: stava lavorando, anche alla Vigilia di Natale, e sarebbe improvvisamente precipitato dall'impalcatura sulla quale si trovava. Un 'volo' nel vuoto di diversi metri e, purtroppo, fatale.

Nonostante la rapidità dei soccorsi - in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica - per il 79enne non c'è stato più nulla da fare.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: sul posto ci sono i Carabinieri di Salò, che dovranno far luce sull'infortunio. Al momento non si esclude che all'origine della tragedia ci sia un malore improvviso accusato dal 79enne.