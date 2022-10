Raid dei ladri, entrano con i proprietari in casa: torna l’incubo furti

Raid fulminei e silenziosi. Con l’arrivo dell’autunno e le giornate che si accorciano, i ladri sono tornati a colpire in molte zone del Bresciano. Nelle ultime settimane diversi furti si sono registrati nei comuni della Valtenesi, come provano le numerose denunce ricevute dai carabinieri e le altrettanto abbondanti segnalazioni effettuate sulle pagine Facebook create - appunto - per avvertire la cittadinanza delle spiacevoli visite dei malviventi.

Copioni e storie che molto spesso si somigliano: basta una semplice distrazione dei padroni per far scattare gli spiacevoli raid. Come accaduto alla proprietaria di una casa situata al villaggio d’Annunzio di Padenghe: si sarebbe dimenticata di azionare l’allarme, una volta uscita, e nel giro di 15 minuti i ladri avrebbero messo a soqquadro tutte le stanze. Ripresi dalle telecamere piazzate nell’abitazione, i malviventi sarebbero stati interrotti dall'arrivo della famiglia. Nessun faccia a faccia, per fortuna: sono scappati a gambe levate nell’udire le voci dei proprietari.

Non si sono invece nemmeno accorti della presenza dei ladri i turisti del Nord Europa che, lo scorso weekend, hanno subito un furto nell’appartamento preso in affitto in un comune della Valtenesi per trascorrere un periodo di vacanza. Avrebbero lasciato la porta dell’abitazione aperta per consentire ad alcuni amici di rincasare durante la notte, poi sarebbero andati al piano di sopra a riposare. Mentre loro dormivano, i ladri sono entrati in casa - senza dover forzare nulla - e hanno arraffato portafogli, tablet e tutto ciò che avevano trovato. L’amara sorpresa al risveglio, il giorno successivo.

L’invito delle forze dell’ordine è quello di prestare la massima attenzione e adottare semplice accorgimenti, come proteggere le vie di accesso all’abitazione con inferriate e dissuasori, illuminate l’esterno della casa - il buio è il migliore alleato dei ladri - e possibilmente installare un sistema di allarme.