Cade un pezzo di impalcatura, ragazzo colpito alla testa: è molto grave

Un turista tedesco di 33 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dopo essere stato colpito alla testa da un pezzo di impalcatura, caduto da un cantiere allestito a Lazise, sul lago di Garda.

Stando alle prime informazioni trapelate, erano circa le 8 di venerdì quando il giovane sarebbe stato colpito da un parapetto, caduto da un'altezza di circa 4 metri lungo via Porto, la stretta strada che dalla frazione di Pacengo porta verso il lago. In quel momento, il 33enne si trovava insieme alla moglie, che ha poi lanciato l'allarme vedendolo a terra privo di sensi.

Per i soccorsi è arrivato sul posto il personale sanitario con ambulanza e elisoccorso: una volta stabilizzato, è stato condotto in codice rosso in ospedale; non sembra essere in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Lazise, insieme agli ispettori dello Spisal.