Esce di casa e scompare nel nulla, i familiari: "Aiutateci a ritrovarlo"

E’ uscito di casa e non ha fatto ritorno: è scomparso nella notte tra sabato 13 e domenica 14 novembre Carlo Morandi, 63 anni, dipendente della Provincia. Morandi vive a Ostiglia (Mn) insieme alla famiglia e lavora come ispettore delle strade. Nelle prime ore di domenica, ha detto alla moglie Ugoletta di non riuscire a prendere sonno ed è uscito di casa a bordo della sua Panda targata DH485JZ, riconoscibile sul retro per una decalcomania di una zampa d’animale rossa. Da allora l'uomo è sparito nel nulla: non ha con sè né carta di credito, né bancomat. Ha difficoltà a camminare a causa di un’operazione.

I parenti hanno già sporto denuncia: Carlo è esperto di zone di campagna, golene, stradine basse e nascoste: lavorando come ispettore delle strade conosce tutti i posti più nascosti delle zone di campagna e del fiume Po. L’unità operativa di ricerca coordinata dai Vigili del Fuoco di Mantova, dai Carabinieri di Ostiglia, con la collaborazione della Protezione Civile Padus, ha già attivato le ricerche su tutto il territorio.



Al momento della scomparsa indossava una felpa blu o nera pantaloni della tuta Adidas verde fluo e scarpe ginniche bianche/arancio. "Si è allontanato da casa domenica mattina presto con la sua auto Fiat Panda bianca con una zampa di cane rossa sul baule – si legge su un post di Facebook della figlia Suada Morandi -. Lo stiamo cercando nel mantovano ma anche nei territori limitrofi! Chiunque abbia informazioni utili contatti il 112 oppure i numeri 3496837992 - 3482439611".