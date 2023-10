La lite per i gatti, poi 5 coltellate alla moglie: è tentato omicidio

Il folle litigio si era scatenato per una questione.. di gatti. La moglie infatti accusava il marito di aver fatto “sparire” i due animali di casa, in ultimo la gattina Sheila: la lite era cominciata già la mattina del 30 luglio di un anno fa, per poi degenerare qualche ora più tardi. Carmelo Marino, residente a Ostiano (nel Cremonese) ma dipendente di un'azienda di Alfianello, aveva così colpito con 5 coltellate la moglie Marina Viassone: ora è stato condannato.

A un anno e poco più dall'accaduto, è arrivata la sentenza: 8 anni di reclusione, con rito abbreviato (pena ridotta di un terzo) per tentato omicidio con l'aggravante dei futili motivi. Dovrà inoltre versare una provvisionale da 30mila euro alla moglie.

Le coltellate alla moglie

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, e ora confermato dalla sentenza del tribunale, quel giorno le accuse e gli insulti reciproci erano proseguiti per tutta la giornata. Fino a quando, dopo cena, Carmelo Marino non avrebbe impugnato un coltello da cucina con cui sfogare la sua rabbia, colpendo la moglie ben 5 volte, quattro fendenti all'addome e un quinto, per fortuna solo di striscio, alla gola.

Era poi stato lui stesso ad allertare il 112. Al telefono con i carabinieri, aveva subito ammesso le sue responsabilità: “Ho pugnalato mia moglie, abbiamo litigato per il gatto”. La donna venne trovata in fin di vita in camera da letto, ancora avvolta dalle lenzuola macchiate di sangue: fu ricoverata d'urgenza in ospedale e subito sottoposta a una delicata operazione chirurgica. Venne dichiarata fuori pericolo solo dopo 13 giorni in terapia intensiva.