Il trattore si ribalta e gli schiaccia le gambe: grave un uomo

Sabato pomeriggio, a Ossimo, un 38enne è rimasto gravemente ferito dopo essersi ribaltato con la motofalciatrice che stava guidando.

L'incidente è avvenuto in località Carnino, lungo un versante impervio. L'uomo era intento a falciare un terreno, quando – pare a causa di una cunetta – ha perso il controllo del mezzo che, in seguito, gli si è ribaltato addosso schiacciandogli le gambe.

Per i soccorsi è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco e l'eliambulanza, che ha poi trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale Civile di Brescia. Gravi le lesioni agli arti, ma – per fortuna – non è in pericolo di vita.