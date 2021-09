Tragedia sui binari: muore travolto da un treno in stazione

Terribile tragedia ieri, mercoledì 8 settembre, alla stazione di Ospitaletto. Un uomo di 49 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno merci.

Il fatto è accaduto poco dopo le 22: sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza dei volontari della Croce Verde, insieme ai Vigili del Fuoco e i carabinieri di Chiari. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il macchinista di 50 anni, ancora sotto shock, è stato portato in ospedale per accertamenti. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore.